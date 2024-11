Sport.quotidiano.net - Il Mesola non sa più vincere. E il pari va stretto alla X Martiri

1 x1 : Calderoni, Telloli, Tofan (60’ Crosara), Minarelli, Marcolini, Guariento, Lucci, Neffati, Ferro, Cantelli (72’ Cavri E.), Davo. All. Cavri O. A disp. Catalano, Leonardi, Marandella, Volynets, Paganini, Biston, Gianella. X: Aleotti, Pavinato (73’ De Pasquale), Berveglieri, Montanari, Aguiari, Pra, Felice (80’ Ercolani), Panzetta, Buoso (83’ Curarati), Gessoni, Evadi. All. Bolognesi. A disp. Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Bizzarri, De Cristoforo, Zappi. Arbitro: Cortese. Ass. Zauli e Benevelli. Reti: 16’ Ferro, 41’ Pra. Note: ammoniti Telloli, Berveglieri, Calderoni, Guariento, Pavinato, Gessoni. Ilnon riesce più a, dopo essere passato in vantaggio si fa rimontare e la divisione della posta al termine della gara, per le occasioni, forse va più stretta agli ospiti.