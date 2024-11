Gaeta.it - Grande ritorno di “Che Tempo Che Fa”: ospiti illustri e novità per la puntata del 24 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Il 242024 è una data attesa per gli appassionati della televisione italiana, perché torna in onda “CheChe Fa“, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Questo programma, trasmesso in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, si svolgerà dalle 19.30, riprendendo la sua consueta formula che ha conquistato il pubblico italiano per oltre due decenni. Con un mix di informazione, cultura e intrattenimento, il talk continua a mantenere il suo prestigio sia a livello nazionale che internazionale.Format consolidato e partecipazione delle star“CheChe Fa” si distingue per la sua formula collaudata, che unisce interviste a personaggi noti e approfondimenti su eventi culturali. Fabio Fazio, pilastro del programma, sarà affiancato da Luciana Littizzetto, celebre per la sua comicità pungente e originale.