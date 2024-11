Borrell a Beirut | tregua e rispetto Onu

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.23 L'Alto rappresentante Ue agli Esteritorna a chiedere, da, "il cessate il fuoco immediato e la piena attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite" al riguardo. E' "la sola via da percorrere", ha detto durante un punto stampa. Sulla missione Onu in Libano: "L'Unifil ha il forte supporto dell'Ue. Feriti 4 italiani solo qualche giorno fa. Attacchi del tutto inaccettabili". Infine ha ribadito il sostegno anche all'Unrwa, "che ha un ruolo insostituibile a Gaza ma anche qui in Libano".