Angelus, il Papa torna a chiedere pace

13.00 Nuovo appello delalla preghiera "per la martoriata Ucraina, per la Palestina,per Israele,il Libano,il Sudan: chiediamo la. Tacciano le armi in Myanmar". Così ildopo l'. Francesco ha poi confermato le date di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il 15enne patrono di Internet, morto nel 2006, sarà santo il 27 aprile; Frassati, attivista di Azione Cattolica morto 24enne nel 1925 e patrono degli sportivi, sarà proclamato santo il 3 agosto, durante il Giubileo dei giovani.