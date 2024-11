Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni 2024, Eber in campo: "Il nostro impegno per le imprese"

Contributi a fondo perduto per leartigiane e i loro lavoratori colpiti dall’alluvione che ha messo in ginocchio attività e famiglie in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre. Un aiuto concreto in arrivo da, l’ente bilaterale dell’artigianato emiliano-romagnolo costituito da Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confartigianato, Claai e Casartigiani, che prevederà contributi pari al 30% delle spese sostenute per la ricostruzione e il rispristino delle attività (da un minimo di 1.300 euro fino a 15mila) e sostegni fino a mille euro per i dipendenti che hanno dovuto far fronte a pulizie dal fango e ripristino o sostituzione di arredi e elettrodomestici. Una misura attesa, di cui parliamo con il presidente diGiampiero Placuzzi e il direttore Lauro Borsato. Il vostro ente sostiene l’artigianato dal 1991.