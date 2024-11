Esports247.it - Al Nassr ingaggia il Cristiano Ronaldo di FC24: in collaborazione con Mkers arriva Jafonso

Leggi su Esports247.it

L’Al, campione mondiale, provando ad entrare a gamba tesa nel mondo degli eSports.La compagine di calcio saudita Alpunta sugli eSports per espandere la propria influenza globale. La squadra saudita – che ha nelle sue filae in panchina il “nostro” Stefano Pioli – ha compiuto un passo decisivo nel mondo dello sport digitalendo João Afonso Vasconcelos, meglio conosciuto come “”, campione del mondo allaEsports World Cup. Questo importante acquisto è stato realizzato incon, leader internazionale nel settore del gaming competitivo.Consul campo eal controller, l’Alcelebra l’eccellenza portoghese in due dimensioni diverse: calcio reale e virtuale. Questa iniziativa, però, non si limita alla semplice partecipazione.