Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale plurima: arrestato per gli abusi sulla figlia

Fermo, 23 novembre 2024 – Avrebbe abusato sessualmente dellafin da quando aveva 12 anni, ma alla fine questo scempio, grazie al coraggio della ragazzina, nel frattempo diventata maggiorenne, ha avuto fine. I carabinieri, al termine di una delicatissima indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, hanno infattiil padre. In manette, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Fermo, Maria Grazia Leopardi, è finito un 50enne del Fermano accusato disu minore, aggravata dal grado di parentela. La storia è una di quelle che non si vorrebbero mai raccontare ed è andata avanti per ben sei anni, fino a quando, appena diventata maggiorenne, la giovane vittima ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri.