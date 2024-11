Gaeta.it - Vaiana torna in avventura nel sequel di Oceania: scopriamo cosa ci aspetta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, intitolato ‘2’, è previsto nelle sale il 28 novembre. La giovane eroina polinesiana,, si prepara a una nuova, questa volta in veste di leader responsabile per la sua comunità. La Disney ci regala un seguito che promette di emozionare e intrattenere, mantenendo viva la magia del primo capitolo., un’eroina cresciutaNel primo film,ha intrapreso un viaggio personale per scoprire se stessa, sfidando le convenzioni. Secondo il regista Dave Derrick Jr., la giovane protagonista ha compiuto notevoli progressi e ilvuole dimostrare quanto sia evoluta: “Ora non è più sola, è un punto di riferimento per la sua comunità,” spiega il regista. Infatti,ha assunto un ruolo di leader, ed è ora una navigatrice esperta e ammirata dagli abitanti dell’isola, compresi i suoi genitori, che da tempo hanno abbandonato le preoccupazioni iniziali per abbracciare un caloroso orgoglio.