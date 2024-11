Gaeta.it - Teatro Nuovo di Napoli: ‘Svelarsi’, uno spettacolo che interroga le dinamiche del corpo femminile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiospiterà martedì 26 novembre, unodi e con un cast interamente al. L’evento affronta tematiche complesse come il femminismo, l’umiliazione e l’autodeterminazione, promettendo una serata di riflessione e condivisione. Scritto e diretto da Silvia Gallerano, il progetto si rivolge a un pubblico esclusivamente, proponendo un’indagine profonda sui corpi e sulle esperienze condivise dalle donne.Un’esperienza teatrale inclusivasi presenta come un percorso di ricerca che invita le donne, comprese le persone cis, trans e non binarie, a esplorare come ilinfluenzi la percezione e l’interazione con l’arte. La scelta di limitare il pubblico agli spettatori di sessonon intende escludere gli uomini, ma piuttosto rispondere a una necessità di sicurezza e libertà di espressione.