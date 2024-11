Anteprima24.it - Taranto-Benevento, Talia: “Bravi a sfruttare i due corner, avanti così”

Tempo di lettura: < 1 minutoTerza rete in campionato per Angelo, bravo a prendere il tempo a tutti sul 2-0 che ha chiuso il match. Queste le sue parole: “Ci aspettavamo una gara dura con iltutto in difesa e pronto ail contropiede. Siamo statiquei due. Sul 2-0 ho visto che la palla sarebbe arrivata in quella zona e ho fatto gol. Quando è entrato Acampora ho avuto più spazio per inserirmi come Viviani. Ci abbiamo creduto e l’abbiamo portata a casa. Il gol? Lo dedico ai miei genitori che erano allo stadio e alla mia ragazza che mi seguono sempre. In settimana abbiamo lavorato tanto per fare bene anche in trasferta dove mancava sempre un guizzo. Sono contento della prestazione di tutta la squadra.”. L'articolo: “i due” proviene da Anteprima24.