Studenti a teatro per una giornata di storie e letture

Gli alunni dell’istituto scolastico comprensivo Sigismondo Nardi hanno fatto pubblicato un post su Facebook per proporre unadi lettura: " Mercoledì 27 novembre – fanno sapere gli alunni della Nardi – vi aspettiamo nelcomunale per la seconda edizione della Maratona di lettura e di ascolto della città di Porto San Giorgio" Al mattino, precisamente dalle 9,30 alle 11,30, nelcomunale saranno presenti soltanto glidi alcune classi dell’istituto scolastico. "Nel pomeriggio – aggiungono – dalle 16 ingresso libero e gratis per tutti. Se vuoi potrai leggere anche tu un brano a tua scelta"