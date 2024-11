Scherma CdM spada 2024 | 4 azzurri nel tabellone principale a Vancouver

Leggi su Sportface.it

Terminate le qualificazioni, è tempo di main draw per la tappa di Coppa del Mondo di. A Davide Di Veroli, già ammesso per ranking, si sono aggiunti subito Giulio Gaetani e Valerio Cuomo grazie a uno score di cinque vittorie e una sconfitta nelle qualificazioni. A seguito della fase preliminare ad eliminazione diretta ha staccato il “pass” per ilanche Marco Paganelli. Si è conclusa all’ultimo turno la gara di Filippo Armaleo, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Stop nei 128 per Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e Gabriele Cimini. Enrico Piatti e Jacopo Rizzi sono stati eliminati dopo la fase a gironi. Oltre ai 4nella prova maschile sono otto le spadiste nella gara femminile (Giulia Rizzi, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Gaia Caforio, Vittoria Siletti, Roberta Marzani, Gaia Traditi e Alice Clerici).