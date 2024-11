Ilrestodelcarlino.it - Natale, summit "ruvido" con i commercianti

E’ una proposta fatta di tanti eventi e allestimenti che va dall’inizio delle festività natalizie fino ai saldi di gennaio, una proposta "festosa", che non si risparmia, rivolta soprattutto ai bambini ma anche alla fascia giovane, quella portata dalla delegazione di Confcommercio Marche ieri in municipio a Osimo. Alla presenza del sindaco Francesco Pirani e dell’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli, tra tutti, c’era una delegazione didel centro e non solo accanto al direttore di Confcommercio Marche centrali Massimiliano Polacco. La partenza della riunione, chiesta con insistenza dagli associati, è stata rude: "Ildoveva partire con gli allestimenti ieri, come in tuti gli altri Comuni", hanno detto i negozianti agli amministratori pubblici che hanno preso atto della sofferenza degli stessi e del rischio che corre Osimo di rimanere davvero senza feste, con tutte le conseguenze del caso, sia economiche, di indotto, che relative alla sfera emozionale.