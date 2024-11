Cityrumors.it - Natale con l’influenza, durante le feste la forza del virus dovrebbe aumentare: i dati

Leggi su Cityrumors.it

Ilsimil influenzale è in costante diffusione e i numeri in Italia sono in costante crescita conche sarà il periodo peggioreSarà un dicembre con felpa, sciarpa e un metro di distanza dai parenti. No, non è tornata la pandemia, si tratta solo di una misura precauzionale per evitare di passare il periodo dellenatalizie a letto con la febbre. Una possibilità quanto mai realistica. A Roma, infatti, è prevista una diffusione diinfluenzalile vacanze, con i primi problemi che in realtà si stanno iniziando ad affrontare già da ora. Irivelano che il numero di persone ammalate nel corso dell’ultima settimana è in continua e costante crescita. In particolar modo a essere colpiti sarebbero stati i bambini di età inferiore ai cinque anni.conleladel: i– Cityrumors.