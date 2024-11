Gaeta.it - Napoli si prepara al Natale: un albero di 15 metri per illuminare piazza Garibaldi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsi avvicina esiad accogliere la stagione festiva con un grandedidi 15, che sarà allestito in. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione e valorizzazione di questa importante area della città, avviato attraverso un accordo tra enti pubblici e privati. L’iniziativa mira a rendere laun luogo accogliente per i visitatori e a creare un’atmosfera festosa in vista delle festività.Un progetto di co-gestione per riqualificareLaè al centro di un progetto di co-gestione pubblico-privato denominato “La Bella”. Questo progetto è stato avviato circa un mese fa dall’Amministrazione comunale, grazie all’iniziativa dell’assessore al Turismo e Attività produttive, Teresa Armato, e dei presidenti delle Municipalità seconda e quarta.