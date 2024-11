Spazionapoli.it - Napoli, sciopero e novità: l’annuncio sullo stadio Maradona

Tantein vista di-Roma, non solo la canzone di Pino Daniele: l’appello ai tifosi azzurri per l’ingresso alloCome annunciato e diffuso attraverso i social, prima di-Roma ci sarà un momento particolarmente emozionante, con l’anteprima della nuova canzone di Pino Daniele. Il cantautore napoletano, scomparso nel 2015, ha lasciato un brano che sarà possibile ascoltare proprio allodomenica 24 novembre. Si intitola “Again”.Ma al di là della presentazione del singolo di Pino Daniele, il club azzurro chiede ai tifosi di anticipare l’ingresso nell’impianto di Fuorigrotta. In effetti, per domenica è stato indetto unodei treni, con il gruppo delle Ferrovie dello Stato che ha confermato la sua adesione. E di fatto, l’arrivo allocon i mezzi di trasporto può subire delle problematiche.