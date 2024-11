Nadia Alexandra sta bene | ritrovata la giovane scomparsa

Leggi su Dayitalianews.com

Stae non ha problemi di salute. E’ il lieto fine della vicenda diBoboc, la 24ennela notte di lunedì dalla sua casa di Milano.E’ stata la madre a fare sapere del ritrovamento della figlia, della quale aveva denunciato la sparizione.L’ultimo contatto con la famiglia, una telefonata alla mezzanotte e 40 minuti di martedì 19 novembre quando la 24enne.E’ quel che aveva raccontato la madre ai carabinieri, che ha pure aggiunto della telefonata in lacrime al patrigno senza dire, però, una parola su quel che stesse accadendo. Alla prima telefonata ne sono seguite altre due, tutte con le stesse modalità e contenuto: in sottofondo, la voce di un uomo. Poi basta. Il suo telefono aveva smesso di squillare, ed è risultato spento per giorni e giorni.