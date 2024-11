Moody’s conferma il giudizio sull’Italia | Nel 2024 crescita sotto l’1% E sui fondi del Pnrr | Spenderli entro il 2026 sarà impegnativo

Leggi su Open.online

ha deciso di non effettuare azioni di rating e hato ilsovrano, fissato a “Baa3” con outlook stabile. L’agenzia, che ha completato la revisione del suo, prevede che ladella Penisola «resti moderata», ovvero «quest’anno» in seguito alla «debole domanda interna e delle esportazioni» dovuta alla decelerazione della Germania. Per quanto riguarda invece i risultati ottenuti nell’attuazione del, persono «contrastanti». «L’Italia è stato il primo paese dell’Ue a chiedere le ultime tranche di finanziamento e prevediamo che la settima trancherichiestala fine del. Tuttavia – si legge nella nota – la spesa di queste risorse è stata inferiore al previsto e la spesa totale deidisponibilila fine delimpegnativa».