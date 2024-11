Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Jovanotti racconta il suo incidente in “Montecristo”, Amadeus consiglia Geolier, Kendrick Lamar spiazza tutti: la selezione di Musica di Fatto

“Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi”, canta in “. Il cantautore parte proprio dal famosoin bici che gli ha causato la rottura della clavicola e il femore in tre punti. Il brano è una altalena interessante dal punto di vistale-produttivo, curato da Dardust, e parla di rinascita, di elaborazione del trauma, di cambiamento e di libertà. È il primo capitolo di una nuova avventura che anticipa l’album, in uscita il 31 gennaio. “Il brano unisce due mondi: il reggaeton, con il suo ritmo contagioso, che ormai è diventato il suono del mondo, e un’atmosfera orchestrale, più classica. In mezzo, ci sono io e la mia storia. – ha detto– È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo.