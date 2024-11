Inter-news.it - LIVE Verona-Inter, Serie A: in diretta cronaca e risultato

è il match valido per la tredicesima giornata dellaA 2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli scaligeri allenati da Paolo Zanetti. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.00, si gioca allo Stadio Marcantonio Bentegodi di(ore 15.00) – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE14.30 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita tra, valida per la tredicesima giornata diA. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIARONA (3-5-2): 1 Montipò; 4 Daniliuc, 23 Magnani, 42 Dawidowicz; 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 6 Belahyane, 18 Harroui, 12 Bradaric; 11 Tengstedt, 35 Mosquera.In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 5 Faraoni, 7 Lambourde, 8 Lazovic, 9 Sarr, 14 Rocha Livramento, 15 Okou, 17 Sishuba, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 29 Alidou, 31 Suslov, 80 Cisse, 87 Ghilardi.