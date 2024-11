Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: tempi alti e pista in evoluzione nelle prime battute di FP3

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-33 minuti:risposte dalla McLaren. Piastri segna il miglior tempo girando in 1:35.759, segue Norris a +1.132. Ma si sta per inserire anche Hamilton. Ora sono quasi tutti con la gomma rossa-35 minuti: arriva Tsunoda che ferma i cronometri a 1:37.517, poi Zhou a +2.082, quindi Perez a +2.907, quindi Verstappen a +3.071. Più lontane le McLaren di Norris e Piastri. Ladeve ancora dare tanto in termini di. Intanto è entrata anche la ferrari-35 minuti: si migliora Verstappen che gira in 1:50.588. Ancoramolto.-37 minuti: Terzo tempo per Norris che si porta a +0.698 rispetto a Verstappen, poi Perez a +0.530-39 minuti: c’è un po’ più di traffico in. Entrano le McLaren, entrambe con le gomme rosse.-39 minuti: poca attività in, Verstappen racimola migliora di -0.