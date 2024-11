Ilfoglio.it - L’assai sfortunata professione della polizia locale di Roma

quellache per giungere agli occhidistratta e sonnacchiosa opinione pubblica ha necessità che sia versato il sangue dei propri figli. E no, il martirio, il girardiano capro espiatorio non dovrebbero costituire requisito essenziale per suscitare umana compassione, ma poi nemmeno troppa a giudicare da certi deliri social che ci si augura vengano perseguiti a termini di legge, e soprattutto attenzione istituzionale. Accade così che un giovane e da pochissimo assunto poliziotto, un vigile urbano come usano ancora dire tutti, dalla politica ai cittadini, dagli esperti ai giornalisti, incuranti di riforme e di maquillage semantici, venga investito durante i rilievi notturni di un incidente sulla Tiburtina. Mentre, cioè, stava lavorando. Assieme a lui, altre due colleghe ferite ma per fortuna meno gravemente.