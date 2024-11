Linkiesta.it - La responsabilità solidale nella grande distribuzione

Numerosi processi produttivi contemplano la possibilità di dissociare la titolarità del contratto stipulato con un dipendente dai benefici derivanti dalla sua prestazione lavorativa. Detto in altri termini, l’azienda che ha instaurato il rapporto di lavoro può essere diversa da quella che, in ultima istanza, beneficia delle attività svolte dal dipendente. L’ipotesi tipica di questa dissociazione è il contratto di appalto.Nell’ambito dei rapporti di appalto, la legge prevede espressamente che il soggetto che beneficia delle attività svolte (il committente) è obbligato, insieme al datore di lavoro (l’appaltatore), a corrispondere ai dipendenti impiegati nell’appalto i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione delle attività.