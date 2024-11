Quotidiano.net - La grande paura di una guerra con la Russia: il piano top secret della Germania. L’Europa si prepara

Roma, 23 novembre 2024 – L’ombradi Putin si allarga sul Vecchio Continente, al di qua dei confini d’Ucraina. Mentre il presidente russo parla il linguaggio dei missili ipersonici (“ora posso colpire anche in Europa”, ha detto il capo del Cremlino parlando dei razzi ‘Oreshnik’), nelle cancellerie del Vecchio Continente e nei quartieri generaliNato si moltiplicano le riunioni ai massimi livelli per cercare di capire quale sia il livello realeminaccia: in effetti da Berlino a Oslo passando da Varsavia da tempo si fa di tutto per non farsi trovare imti ad un estensione dei fronti d’attacco.in Ucraina, orateme lo scontro diretto con la. Gli Usa: soldati nordcoreani pronti nel Kursk A far più rumore in queste ore è la notizia del cosiddetto ‘d’operazione’, un documento strategico di ben mille pagine che delinea nel dettaglio tutte le mosse, sia militari che logistiche, che la Repubblica federale metterà in campo nel caso di un attacco diretto delle forze russe, o comunque di uno spostamento del conflitto oltre la frontiera occidentale ucraina.