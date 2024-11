Gaeta.it - Il tragico destino di un pettirosso: risvolti inaspettati da Schiavon

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio davvero inusuale ha scosso la comunità di, nel vicentino, con la scoperta di untrovato senza vita nei giorni passati. L’uccellino, noto per i suoi colori vivaci, ha attirato l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per il mistero legato alla sua provenienza, rivelandosi un viaggio straordinario di circa 2.000 chilometri.La scoperta delIl ritrovamento è avvenuto all’esterno di un’abitazione di, precisamente quella del sindaco, Simone Dellai. Il volatile si era schiantato contro il vetro di una finestra, una fatalità che purtroppo è costata la vita all’uccellino. Una volta raccolto, il sindaco ha notato che una delle zampe delera contrassegnata da un anello di tracciamento. Questo particolare ha cambiato radicalmente il significato della scoperta, spingendo l’amministratore locale a contattare il Museo di Storia Naturale di Helsinki.