Gp di Las Vegas | orari qualifiche e gara e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Con un Mondiale piloti ancora da assegnare, ma fortemente indirizzato ancora una volta verso la Red Bull di Max Verstappen, è quello Costruttori a tenere alte le speranze della Ferrari. La Rossa dista 36 punti dalla McLaren, ma nelle ultime gare ha mostrato progressi e continuità di risultato, che fanno ben sperare anche in vista di Las, un circuito che dovrebbe premiare le qualità di Leclerc e Sainz. Il Gran Premio di Lasinizierà ufficialmente oggi, sabato 23 novembre, quando alle 7 ora italiana i piloti, dopo aver ultimato tutte le prove libere previste, scenderanno in pista per le. Il Gran Premio invece è in programma domani, domenica 24 novembre, sempre alle 7 italiane. Sabato 23 novembre 7.00:Domenica 24 novembre 07.