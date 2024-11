Gaeta.it - Giovane salva la madre incinta dall’aggressione del compagno: arrestato 22enne a Cassino

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico di violenza domestica ha avuto luogo a, dove un ragazzo di ventidue anni è finito in manette per maltrattamenti nei confronti della sua compagna. La situazione ha preso una piega pericolosa quando l’indagato ha tentato di costringere la donna a prendersi la colpa di un incidente stradale che lui stesso aveva causato. L’intervento decisivo è arrivato dalla figlia dodicenne della donna, che ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. La situazione domestica e i maltrattamentiLe violenze inflitte dal, come segnalato nelle cronache locali, non erano un fenomeno nuovo. La, giàdi due bambini da una precedente unione, si trovava in una relazione rischiosa con il ragazzo, che aveva manifestato comportamenti possessivi e un modus operandi abusivo.