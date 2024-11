Metropolitanmagazine.it - François Pinault, CEO di Kering, non è più tra le 100 persone più ricche al mondo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La crisi colpisce anche i potenti:, il CEO di, non è più tra le 100piùal. L’imprenditore 88enne scende alla 105esima posizione, un risultato disastroso se consideriamo che ad agosto 2021 era 22esimo. Ormai 12 anni fa è entrato nella classifica dei pochi eletti, le 500piùdel. Ora, anche il figlio-Henri tenta di restare a galla cercando di risanare uno dei marchi più famosi al, Gucci, da parecchio tempo parte del grupponon è più tra le 100al: ecco perchéLe cause di questo vero e proprio crollo sono da ricercare nella fortissima crisi che ha colpito il settore della moda, in particolare quello del lusso. Nonostante i numeri siano calati vertiginosamente pochi anni fa, il fatto che-Henri, il figlio disenior, abbia preso le redini dell’azienda caricando e puntando tutto su Gucci ha contribuito, ora, al declino.