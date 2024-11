Ilgiorno.it - Conta dei danni per l’incendio nel capannone

Incendio alla ditta Mammone di Lodi, si lavora concitatamente per ripristinare i. La combustione si è accesa intorno alle 15 di giovedì nel magazzino dell’azienda, che si trova all’angolo tra via dell’Industria e via dell’Artigianato a Lodi. Le fiamme hanno interessato, in particolare, un soppalco e parte della copertura del. In un punto, per fortuna, in cui non erano presenti pannelli fotovoltaici. L’origine del, che ha sprigionato una nuvola di fumo visibile a chilometri di distanza, non è invece noto, ci sono accertamenti in corso per stabilirlo con esattezza. Ieri il titolare Raffaele Mammone, ancora scosso per l’accaduto e per le riparazioni che dovrà affrontare, era impegnato a ricevere i periti e a riprendere in mano la situazione e ha preferito non rilasciare dichiarazioni.