Cerveteri Under 19 Elite | vittoria schiacciante ad Aranova e scalata in classifica

Facebook WhatsAppTwitter Un successo convincente per l’19del, che torna allacon un netto 3-0 sul campo di. Questa prestazione rappresenta un importante passo avanti nella ricerca della salvezza, dopo la delusione subita nel derby precedente. I ragazzi di mister Sale sono riusciti a mettere in campo un gioco energico e coordinato, dimostrando un miglioramento evidente rispetto alle gare passate.la partita: dominio etruscoLa sfida disi è rivelata un terreno fertile per la squadra etrusca, che ha approfittato di ogni opportunità per affermare la propria superiorità. La partita è iniziata con un’intensità elevata, con ilsubito in attacco. La formazione ha mostrato grande affiatamento, chiudendo gli avversari nella loro metà campo e costringendoli a difendersi con tutte le forze.