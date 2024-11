Notizie.com - Botti killer, sequestrata in provincia di Napoli la bomba Sinner: la stretta dei carabinieri a pochi giorni dalla tragedia di Ercolano

Le forze dell’ordine sono impegnate in queste ore in controlli a tappeto contro iillegali in tutta ladi.Adihanno fatto partire lacontro i pericolosissimidi Capodanno illegali. Tra il materiale sequestrato in queste ore, alcuni fuochi pronti per la vendita hanno destato l’attenzione delle forze dell’ordine: le bombe diindila: ladeidi(ANSA FOTO/FOTO) – Notizie.comUn nome nuovo per una tipologia di ordigno illegale che il marketing criminale affibbia ogni anno tipicamente ad un campione dello sport. Una tradizione cominciata con il famigerato pallone di Maradona e continuata recentemente con lascudetto o la kvara, dal nome del calciatore georgiano delKhvicha Kvaratskhelia.