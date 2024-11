Ilveggente.it - Berrettini non ha più segreti: scappare non si può

lascia tutti a bocca aperta: le parole del campione.Momenti belli, momenti brutti. La carriera sportiva di Matteoè stata, fino a questo momento, un vero e proprio saliscendi di emozioni. Un attimo prima era all’All England Club che toccava il cielo con un dito per la prima volta; quello subito dopo, a novembre dell’anno che ha cambiato per sempre la sua vita, era in clinica e si sottoponeva a degli esami diagnostici a causa del primo di una lunghissima serie di infortuni.non ha piùnon si può (LaPresse) – Ilveggente.itGestire questa altalena di avvenimenti non deve essere stato semplice per lui. Non ha mai fatto mistero, alla luce di ciò, di avere attraversato momenti molto bui e di aver più volte valutato, addirittura, l’ipotesi di uscire di scena, non fosse altro per evitare di sopportare altre delusioni ancora.