Beni culturali il Natale in castelli e parchi storici | ecco gli appuntamenti del Fai

Leggi su Ildenaro.it

I giorni di festa, trascorsi insieme alle persone a noi più care, sono un’ottima opportunità per visitare idel Fai in tutta Italia, addobbati e decorati per le festività natalizie, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità grazie alle numerose iniziative a tema che verranno organizzate per adulti e bambini:, abbazie,, aree naturalistiche, ville e palazzi signorili apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali e tanto altro.Fino a lunedì 6 gennaio 2025 sono in programma oltre 40 eventi, che coinvolgeranno 22Fai, dal Trentino alla Sicilia, e potranno regalare preziosi momenti di serenità e arricchimento culturale, da condividere con parenti e amici.