All'Enpa è già Natale. Il "Canettone" in tavola per aiutare il rifugio

i monzesi e i brianzoli possono portare in“dolcezze canine e feline“ che fanno bene al palato, ma anche (e soprattutto)di Monza. In occasione delle festività, l’Ente nazionale protezione animali organizza eventi benefici con il duplice obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le proprie attività, ma anche per promuovere l’adozione regalando peruna famiglia (anche a distanza) agli animali che vivono nel. L’appuntamento è per oggi con l’apertura dei mercatini. In centro sarà allestito il tradizionale stand dell’Enpa dove trovare tante idee regalo ispirate al mondo degli animali. Il banchetto e i volontari saranno presenti dalle 10 alle 18 in via Italia incrocio con via Piermarini. Il banchetto sarà allestito anche nei fine settimana e nei giorni festivi (tranne il 14 e il 15 dicembre quando sarà posizionato davanti alla Upim).