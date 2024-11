Davidemaggio.it - Alessandro Basciano scarcerato. Il legale: “Capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso”

Dopo un interrogatorio in carcere durato tre ore,è stato“perche non ha”, fa sapere il suo. L’ex concorrente del Grande Fratello era stato arrestato giovedì sera per stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni.Le parole deldiIl mio assistito è stato utilizzato comeperche non haed è molto turbato. Ha risposto per tre ore al magistrato, ha dato la sua versione e le prove sui fatti e sono fiducioso che presto avremo novità importanti su questo casodichiara l’avvocato Leonardo D’Erasmo all’uscita dal carcere di San Vittore.è stato interrogato dalla gip Anna Magelli che aveva disposto l’arresto per la “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente .