X Factor Lowrah eliminata e l’inedito de I Patagarri vince la sfida social

(Adnkronos) – Èl’della quinta puntata dei live di X, interamente dedicata agli inediti. La cantante è finita al ballottaggio con i Pancake, e a decretare la sua uscita è stato il voto decisivo di Jake La Furia, che ha scelto di non ricorrere al tilt. “è stata penalizzata dal televoto. Per una questione di gusto e per la sua carriera, elimino. Lei volerà fuori di qui”, ha detto Jake, aggiungendo il suo voto a quello di Achille Lauro. Con l’eliminazione di, Paola Iezzi resta senza concorrenti in gara, mentre il giudice Achille Lauro vola in semifinale con tutta la sua squadra, composta da Les Votives, Lorenzo Salvetti e I, sempre al centro di accese discussioni al tavolo dei giudici. Accedono alla semifinale anche Francamente, della squadra di Jake La Furia, e Mimì Caruso e i Pancake, guidati da Manuel Agnelli.