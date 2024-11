Anteprima24.it - “Via gli assessori dopo 3 mesi? E’ ridicolo”: affondo di Petracca

Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione del Comune di Avellino è, oggettivamente, ridicola: cambiare una Giuntaappena treè emblematico della qualità politico-amministrativa presente. Una vicenda che appare più simile a una commedia. Noi oggi ci concentriamo sui problemi del territorio, non sulle barzellette che ruotano intorno al Comune”.Lo dice il consigliere regionale, Maurizio, nel corso della giornata conclusiova degli Stati generali dell’Agricoltura, promossi dalla Regione Campania, dalla Commissione Agricoltura presieduta dallo stesso consigliere Pd, e organizzati dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.“C’è differenza tra la disponibilità al dialogo per il bene delle collettività e le vicende politiche e amministrative- aggiungea chi gli domanda se il gruppo dem il Consiglio comunale potrebbe avallare una eventuale sfiducia al sindaco Laura Nargi per mano di Gianluca Festa- I nostri consiglieri comunali ad Avellino si sono sempre mostrati intransigenti rispetto all’amministrazione Festa.