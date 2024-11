Anteprima24.it - Verso Taranto-Benevento, le parole di Auteri: “Non sottovaluteremo il Taranto”

Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla trasferta dicontro l’attuale fanalino di coda del campionato. La compagine pugliese in settimana è stata penalizzata di ulteriori 6 punti in classifica e ora è ultima a quota 3. Come nel derby contro l’Avellino, ilnon potrà di nuovo disporre dell’attaccante Mario Perlingieri, reduce dalla convocazione nella Nazionale Under 20. Il classe 2005 ha un leggero fastidio muscolare e il tecnico ha preferito non rischiarlo. A presentare il match mister. Queste le sue:CONDIZIONE – “La condizione generare è buona. Acampora ha fatto solo i primi due giorni di differenziato, poi ha partecipato a tutte le esercitazioni con la palla. Lui e Ferrara stanno molto meglio. Capellini si è gestito evitando rischi. In quel ruolo abbiamo Tosca e Meccariello, quest’ultimo sta decisamente meglio perché ha avuto continuità di lavoro negli ultimi venti giorni”.