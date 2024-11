Gaeta.it - Venezia si presenta come esempio globale di resilienza e sostenibilità durante la Cop29

Facebook WhatsAppTwitter La recente conferenza tenutasi al Padiglione Italia ha messo in luce le strategie diper affrontare l’innalzamento del livello del mare. Organizzata dalla Venice Sustainability Foundation, l’incontro ha evidenziato il “modelloefficace di adattamento agli effetti del cambiamento climatico. Il direttore generale Alessandro Costa ha condiviso esperienze di successo e idee per replicare questa preparazione in altre città vulnerabili.zione del modellola conferenza “Il paradigma di: strategie per l’adattamento all’innalzamento del livello del mare e la riduzione del rischio di catastrofi“, è emerso il modellonoundiurbana. Gli esperti hanno discusso le iniziative implementate nella città lagunare,il sistema di opere MoSE, che ha permesso di proteggereda eventi climatici estremi e inondazioni.