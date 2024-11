Gaeta.it - Tragico incidente stradale: due morti e un ferito grave in scontro frontale in Sardegna

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticoha scosso la comunità sarda nel tardo pomeriggio di ieri, portando alla morte di due persone e lasciando un’altra in gravi condizioni. L’evento si è verificato poco dopo le 18 lungo la strada provinciale che collega Sassari a Ittiri, precisamente in corrispondenza del bivio per Uri. Le dinamiche di questo drammaticostanno ora attirando l’attenzione delle autorità e degli inquirenti.Le circostanze dell’Secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, le vittime e ilviaggiavano su una Citroen C4, coinvolta in unocon una Lancia Ypsilon. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche esatte dell’accaduto, cercando di ricostruire come si sia verificato l’impatto fatale.