Spari dopo la tentata fuga. Giovane ferito da poliziotto

È stato necessario uno spiegamento di forze per recuperare ieri pomeriggio nelle campagne fra la Salaria e Appignano (zona Cartofaro) un ascolano dietà, già noto alle forze di polizia, che eraa terra, raggiunto da un proiettile sparato da un agente della Questura di Ascoli che, insieme ad altri colleghi, era sulle sue tracce dalla mattina, anche se non è chiaro per quale motivo. Le sue condizioni non sono comunque gravi.essere stato recuperato, il ragazzo è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasal pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto alle cure del caso: l’uomo non ha mai perso conoscenza, anche se si lamentava per il dolore. Il proiettile che lo ha raggiunto alla parte alta di una gamba è poi uscito, tanto che è stato necessario battere la zona per recuperarlo.