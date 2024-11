Romadailynews.it - Roma, blitz antidroga e antifurto a Don Bosco: tre denunciati e quattro segnalati

Controlli dei carabinieri nei quartieri di Cinecittà Est, Done Appio Claudio, 22 novembre – I Carabinieri della stazione diCinecittà, con il supporto delle pattuglie della Compagnia diCasilina, hanno condotto un servizio coordinato di controllo nei quartieri Don, Cinecittà Est e Appio Claudio.L’operazione, voluta dal Prefetto diLamberto Giannini nell’ambito del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, aveva l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e i reati predatori, soprattutto nelle aree vicine alle fermate della metropolitana.Durante l’attività, i carabinieri hanno denunciato alla procura un giovane di 27 anni, originario della provincia di Teramo e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 5,1 grammi di cocaina, 1,2 grammi di hashish e 1.