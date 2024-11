Anteprima24.it - Rapina e aggressione, il PD di Castelvenere esprime solidarietà al Sindaco Di Santo

Tempo di lettura: < 1 minutoPDALALESSANDRO DIE ALLA SUA FAMIGLIA «Il Circolo del PD di, David Maria Sassoli, formula la più calorosaal, dott. Alessandro Di, e alla sua Famiglia per la gravissima esperienza di violentache hanno vissuto, durante la notte di giovedì scorso, per un tentativo di furto operato da parte di quattro malviventi incappucciati, ben organizzati a penetrare nella sua abitazione.I Democratici diesprimono anche molta preoccupazione per la tutela della sicurezza e della tranquillità della Comunitàse, segnata da frequenti e gravi episodi di incursioni delinquenziali nel territorio, che aggiungono ulteriore malessere in questo nostro tempo di crisi e paure per il futuro.