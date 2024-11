Ilnapolista.it - Ranieri vuole fare lo scherzetto a Conte e pensa a Soulé in versione Lookman

loinÈ quel che scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:Oggi inizierà di fatto Napoli-Roma con le due conferenze stampa. Iniziaalle 13.30, con la sua prima intervista pre-gara nel terzo mandato sulla panchina della Roma. Alle 14.30 toccherà ad Antonio, si alterneranno così nell’affrontare i temi della ripresa del campionato due allenatori che sono anche amici. Si sono affrontati sia in serie A che in Premier League e ad ottobre dello scorso anno, ai tempi dei primi contatti con De Laurentiis,furono avvistati insieme a cena in Sardegna.Sarà interessante capire il lavoro di Pellegrini che proverà ad individuare gli spazi tra Di Lorenzo e Rrahmani, cercare d’impensierire il capitano azzurro, magari in collaborazione conche si muoverà tra le linee, come ha fattoquando l’Atalanta ha sbancato il Maradona.