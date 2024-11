Quifinanza.it - Perché Angela Merkel disse “no” all’Ucraina nella Nato

La notizia del giorno sulle memorie dici offre l’occasione per comprendere meglio come il percorso dell’Ucraina, e dunque nel blocco occidentale a guida statunitense, sia una linea rossa da non superare dal punto di vista della Russia.Il settimanale tedesco Die Zeit ha pubblicato alcuni estratti dell’autobiografia dell’ex cancelliera, accendendo i riflettori sui passi che giustificano gli sforzi per ritardare la richiesta di adesione di Kiev all’Alleanza durante il suo mandato. Ilprincipale è quello che tutti immaginiamo: il timore che Mosca potesse reagire a quella che da sempre percepisce come una minaccia esistenziale. Con tutte le conseguenze di inasprimento, anche nucleare, che ne derivano.Cosa ha scrittonelle sue memorie sull’Ucraina, che ha guidato la Germania per 16 anni, ha descritto la sua esitazione nel sostenere il Membership Action Plan (Map) dell’Ucraina per l’adesione allanel vertice chiave organizzato a Bucarest nel 2008, durante il quale il percorso atlantista del Paese è stata infine sospesa.