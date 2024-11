Orban sfida la Corte dell’Aja sul mandato di arresto e invita Netanyahu in Ungheria Salvini | Da noi è il benvenuto

Leggi su Open.online

I mandati dial premier israeliano Benjamine al suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant sono diventati, come era facilmente immaginabile, un caso politico internazionale. Al netto dei proclami di Washington – con Joe Biden che ha dichiarato «scandalosa» la decisione dellapenale internazionale – il vero tema si pone per i 124 stati membri del tribunale dell’Aia, che avrebbero il dovere di eseguire la decisione della. Tra questi l’Italia, dove la maggioranza sembra spaccarsi tra i «vedremo», i «se così vi pare» e i no secchi. Quest’ultima è la posizione espressa stamattina, venerdì 22 novembre, dal leader della Lega Matteo. Una sorta di eco lontana dell’invito che il premier ungherese Viktor Orbán ha già elargito in direzione di Benjamin: «Non abbiamo altra scelta chere la decisione della Cpi».