Omicidio in cella, via al processo

Un detenuto si sente male ine muore al pronto soccorso in circostanze misteriose, per questo è accusato dipreterintenzionale Zudi Jasharovski, 25enne di origini albanesi di San Severino. Ieri in corte d’assise si è aperto ilnei confronti dell’uomo. La vittima è Lorenzo Rosati, fermano di 50 anni. La tragedia si era consumata il 28 maggio 2021, nel carcere di Fermo. All’ora di pranzo, Rosati si era sentito male e i compagni diavevano lanciato l’allarme. Il detenuto era stato visitato dal medico della struttura che, viste le condizioni del 50enne, aveva allertato il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, avevano portato l’uomo al vicino pronto soccorso dell’ospedale Murri. Rosati aveva praticamente la milza spappolata e un’emorragia ormai irreversibile.