Oasport.it - Olanda in finale di Coppa Davis 2024! Tallon Griekspoor piega in tre set Jan-Lennard Struff

Leggi su Oasport.it

L’è la prima finalista dell’edizionedella. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna),(n.40 del ranking) ha regalato il secondo punto agli oranje nella sfida contro la Germania. Dopo che Botic van de Zandschulp si era imposto contro Daniel Altmaier, è spettato acompletare l’opera ere Jan-(n.43 del ranking) sul punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-4 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Per la prima volta nella storia, la compagine dei Paesi Bassi si spinge all’atto conclusivo della, in attesa di sapere chi sarà tra Italia e Australia la prossima avversaria.Il primo set è dominato dai servizi. I giochi vanno via velocissimi ed entrambi i tennisti sono molto continui con il fondamentale della battuta. L’epilogo al tie-break è inevitabile.