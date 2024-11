Quotidiano.net - Nel 2025 la bellezza continua a puntare su benessere, ambiente e innovazione

Un approccio innovativo che punta a conciliarepersonale, attenzione all’tecnologica. È quello che emerge dall’ultimo rapporto di Mintel, piattaforma specializzata in ricerche di mercato, per quel che riguarda le principali tendenze in atto nel settore della, destinate ad affermarsi sempre di più nel. Uso intelligente dei prodotti Un primo aspetto riguarda il modo in cui i consumatori cercheranno di riutilizzare alcuni prodotti in modo creativo per ottenere soluzioni personalizzate e risultati superiori. Alcuni esempi potrebbero essere l’impiego della vaselina usata per il cosiddetto slugging cutaneo, cioè come prodotto occlusivo che vada a sigillare gli step precedenti della pulizia e dell’idratazione del viso, così come creme e spray autoabbronzanti adoperati come se fossero bei bronzer per il trucco.