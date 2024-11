Gaeta.it - Mosca e Pyongyang: il petrolio come pagamento per le truppe in guerra

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha visto evolversi una dinamica inedita, conche sembra dipendere sempre di più dalla Corea del Nord per ottenere supporto militare in cambio di ingenti quantità di. Un'analisi dettagliata condotta da Open Source Centre, un'organizzazione con sede nel Regno Unito, ha rivelatooltre un milione di barili disiano stati destinati adal mese di marzo, in chiara violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. Queste informazioni sono state condivise con la BBC e sollevano interrogativi sulla natura dei rapporti tra i due paesi.il contesto dellain ucrainaIl conflitto in Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione russa su vasta scala, ha già superato i mille giorni, ampliando le sue ripercussioni a livello globale.